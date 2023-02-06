شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يعتذر عن عدم خلافة الحضرى بالمنتخب الأولمبى بسبب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، عن عدم قبول عرض اتحاد الكرة لتوليه مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى خلفاً لعصام الحضرى، الذى رحل منذ ساعات قليلة لتدريب حراس مرمى المنتخب السورى.

وجاء رفض محمد عبد المنصف بسبب رغبته فى البقاء مع الإسماعيلى لتصحيح مسار الدراويش وإنقاذه من مغبة الهبوط للقسم الثانى التي تلاحقه منذ بداية الموسم لاسيما بعد التحسن الطفيف التى شهدته نتائج الفريق الأصفر منذ مجىء الثنائى أحمد حسام ميدو ومحمد عبد المنصف للقلعة الصفراء.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم أعلن الخميس تولى هيكتور كوبر (67 عامًا) قيادة المنتخب الأول ليكون معه في الجهاز الفني الثنائي المصري محمود فايز وعصام الحضري.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم قبول اعتذار عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى عن عدم استكمال مهمته، وأكد اتحاد الكرة على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، لاعبيه راحة سلبية اليوم فى أعقاب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتباراً غداً الثلاثاء الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الـ 20 من عمر منافسات مسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن مواجهة الفريق مع الأهلي في الجولة المقبلة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الأخير قارياً.