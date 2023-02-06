شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو بحثًا عن انتصار جديد لملاحقة الأهلى على القمة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.