شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وفاركو فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفا على فاركو على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى مواجهة صعبة وقوية للفارس الأبيض تنطلق فى الخامسة مساءً.

وجمع الزمالك 29 نقطة فى بطولة الدوري بعدما لعب 16 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل خمسة تعادلات وتلقى ثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما جمع فاركو 16 نقطة من 16 مباراة حقق ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17.

وحقق الزمالك فوزاً على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري فيما حقق فاركو الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.