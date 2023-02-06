شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم الاثنين، فى تدريبات فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخاض محمد مجدي أفشة برنامجا تدريبيا منفردا على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر أمس الأحد على الملعب الفرعى باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وانتظم أفشة في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل المران بتدريب خاص تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق.

من جهته قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى، إنه حدد برنامجا تدريبيا خاصا لـ«أفشة»؛ بسبب شكواه من دور برد خفيف عقب مواجهة فريق سياتل الأمريكي بربع نهائي البطولة.

وأوضح «أبوعبلة» أن «أفشة» سوف ينتظم في المران الجماعي بشكل طبيعي اليوم الأثنين.

وضرب الأهلي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في أول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهما، والمواجهة الرسمية الثانية على المستوى الرسمي مع بطل دوري أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني.