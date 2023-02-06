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مواجهات قوية اليوم فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

 

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والطيران مع وادى دجلة والزهور مع الشمس والاتحاد السكندرى مع سبورتنج ودلفى مع الزمالك وشباب مصر مع سموحة و 6 أكتوبر مع الصيد. 

 

فى سياق آخر، أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى "رجال" الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

 

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

 

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة  للموسم الحالى 2022 / 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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