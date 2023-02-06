شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والطيران مع وادى دجلة والزهور مع الشمس والاتحاد السكندرى مع سبورتنج ودلفى مع الزمالك وشباب مصر مع سموحة و 6 أكتوبر مع الصيد.

فى سياق آخر، أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى "رجال" الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.