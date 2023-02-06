شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار" الأهلي يحفزون زملاءهم قبل مواجهة ريال مدريد فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعب الأهلي الكبار، مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وأيمن أشرف، على عقد جلسات تحفيزية مع باقى اللاعبين لتحفيزهم ورفع روحهم المعنوية قبل مباراتهم القادمة أمام ريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتأكيد على أن الفوز على بطل أوروبا والصعود للمباراة النهائية ليس مستحيلاً.

وشدد اللاعبون الكبار على أن الجيل الحالى بإمكانه صناعة مجد غير مسبوق من خلال الصعود للمباراة النهائية، وطالبوا اللاعبين بعدم الرهبة من بطل أوروبا الذى لا يعيش أفضل فتراته فى الوقت الحالي، ويعاني من تذبذب في المستوى، على عكس المستوى الذى ظهر عليه فى بداية الموسم الحالي والموسم الماضي، وطالبوهم بضرورة بذل أقصى ما لديهم وتحقيق الفوز فى موقعة الأربعاء.

من جهته، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة.

وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية: «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي»، مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.

وأضاف كولر، «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا إلى ضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.