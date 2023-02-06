شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وفاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.