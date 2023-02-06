الامارات | اتحاد الكرة المصري يستنكر تصرف منتخب سورية.. استبعد الحضري نهائياً من المنتخبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الاتحاد المصري على تعاقد عصام الحضري مع منتخب سورية ببيان رسمي مؤكداً خلاله أنه سيستبعده نهائياً من التعاقد مع المنتخبات المصرية مستقبلاً.

ونشر الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أعلن خلاله عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف البيان "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عصام الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة مباراة ودية مع الغابون، ولم يخطر (الحضري) محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري رغم علمه بأن المنتخب مُقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الشهر المقبل.

وتابع: "الأمر الذي يدفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكراً الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة".



وأضاف البيان "كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي خلفاً للحضري".

وأخفقت سوريا في التأهل لكأس العالم الأخيرة بعد احتلال المركز قبل الأخير بمجموعتها في المرحلة النهائية.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم انضمام المصري عصام الحضري للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.



وقال الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك إن "الحضري البالغ عمره 50 عاماً "انضم إلى الكادر التدريبي المرافق للمدرب الأرجنتيني كوبر والذي سيتكون من المدرب المساعد محمود فايز ومحلل الأداء والمدرب المساعد خوسيه كارلوس فانتاجوزي ومدرب حراس المرمى عصام الحضري ومدرب اللياقة أنتونيو ساريوجلو".



وتولى كوبر، مدرب مصر والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان السابق، تدريب سورية الأسبوع الماضي خلفاً للمدرب حسام السيد وسيقود الفريق في نهائيات كأس آسيا في قطر.



وسبق لكوبر (67 عاماً) قيادة منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.



وعمل الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب المصري الأول في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، قبل أن يعمل مع المنتخب الأولمبي.



وقال الحضري في بيان عبر صفحته على فيسبوك "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سورية الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات (عضو الاتحاد المصري للعبة) وميكالي (البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي).



وأضاف:"لقد عملت سنوات عديدة باخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر كلاعب أو كمدرب لحراس المرمى".



وأضاف الحضري "اتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم المنتخب الأولمبي. واتوجه بالشكر أيضاً لميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والتأهل لأولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي. أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".

