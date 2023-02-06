شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو فى مهمة الوصول لوصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على فاركو فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده فى تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.
ويدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 5، وخسر 3، وحال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.
فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ ض12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.
على الجانب الآخر، يأمل طارق العشرى، المدير الفني لفريق فاركو، فى مواصلة الانتصارات، بعدما تولى المهمة خلفًا لإيهاب جلال، ونجح فى تحقيق الفوز في أول مباراة يقودها بالجولة الماضية أمام المصري البورسعيدى، والتى انتهت بفوز فاركو بنتيجة 2 / 1، وطالب العشرى لاعبى فريقه بالتركيز طوال شوطى المباراة، واستغلال نقاط الضعف التي يعانى منها الزمالك، خاصة فى خط الدفاع، من أجل التسجيل وإرباك حسابات الجهاز الفني للأبيض، كما حذر من انطلاقات أحمد زيزو، والذى يمثل عنصر الخطورة فى صفوف الفارس الأبيض.