شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة قبل مواجهة ريال مدريد بنصف نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة النادي الأهلي تحفيز لاعبيها على تقديم أداء مشرف أمام ريال مدريد فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل بنصف نهائي كأس العالم للأندية، من خلال رصد مكافآت خاصة حال صناعة مجد جديد وتخطي بطل أوروبا والوصول للمباراة النهائية وتحقيق إنجاز غير مسبوق للفريق الأحمر خلال مشاركته في مونديال الأندية.

واستقرت إدارة النادي الأهلي على رصد مبلغ مالى مجزٍ لكل لاعب حال تخطي ريال مدريد والوصول إلى المباراة النهائية، وإضافة مجد شخصي لناديهم للجيل الحالي بالكامل، حيث ترغب الإدارة في رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم أمام بطل أوروبا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.