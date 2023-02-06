شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على فاركو في الخامسة مساء اليوم، الاثنثن، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده في تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.
ويحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وحال الفوز سيرتفع رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.
فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ 12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 3، وتعادل فى 7، وخسر 6 مواجهات.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد – مصطفى الزنارى - سيد عبد الله "نيمار"
خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا – سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.