شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة محكمة فى الأهلي للحد من خطورة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وضع خطة محكمة للحد من خطورة لاعبي ريال مدريد قبل المباراة الصعبة والكبيرة التى تجمعهما الأربعاء المقبل فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، من خلال وضع الطريقة المناسبة للتعامل مع ظروف المباراة، ومشاهدة 3 مباريات للميرنجي قبل موقعة الأربعاء .

ويعكف كولر على اختيار الخطة المثالية التى سيخوض بها مباراة ريال مدريد، ومحاولة غلق المساحات أمام لاعبي الميرنجي وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، مثل فينيسوس ولوكا مودريتش ورودريجو وأسينسيو وغيرهم من باقي اللاعبين الذين سيمثلون خطورة على دفاع الأهلي.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة ، وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية: «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي».

وأضاف كولر أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى. وتابع كولر: «سنحرص على متابعة 3 مباريات لريال مدريد على الأقل، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة، ونظرًا إلى ضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة».

وأشار كولر إلى أن كهربا مر بالعديد من الأوقات الصعبة بعد مشاركته في التدريبات لفترة طويلة دون لعب المباريات، ولكنه نجح بالإصرار والعزيمة في تجاوزها بعد عودته للمشاركة مجددًا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.