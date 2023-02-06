شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري اليوم الاثنين 6 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الخامسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع فاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. نتائج الزمالك وفاركو في الدوري جمع الزمالك 29 نقطة فى بطولة الدوري بعدما خاض 16 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل خمسة تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما جمع فاركو 16 نقطة من 16 مباراة حقق ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 17. نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو حقق الزمالك فوزاً على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري فيما حقق فاركو الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة. الزمالك يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 5.60 مليون يورو. 3 مباريات جمعت الزمالك وفاركو التقى الزمالك مع فاركو في 3 مباريات سابقة، بواقع مباراتين بالدوري ولقاء بكأس الرابطة، حقق الفارس الأبيض انتصارا وحيد، فيما انتهت مباراة بالتعادل، وحقق فاركو فوزا وحيدا ، وسجل الزمالك هدفا وتلقت شباكه هدفين. المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك وفاركو انتهت أول مباراة بين الفريقين فوز فاركو 2-0 بكأس الرابطة فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك 1-0 بالدوري.