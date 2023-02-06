شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة سموحة فى الجولة 17 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة سموحة في مباراة الجولة 17 التى تجمع سموحة والمصرى غداً الثلاثاء.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي إيزي إيميكا وإلياس الجلاصى أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد فى مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاصي على الإنذار الثالث.

فيما تحول الجهاز الطبي للمصري، بقيادة الدكتور محمد عنان، لما يشبه خلية النحل وذلك بعد تعرض مروان حمدي والجزائري دغموم وإسلام أبو سليمة والنيجيري أُكبوتو والوافد الجديد أحمد عماد لإصابات متفاوتة من حيث الشدة ودرجة الغياب ، فيما يواصل الجهاز الطبي جهوده كذلك لتجهيز الثلاثي حسين السيد وأسامة الجزار وكريم العراقي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.