شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الأهلى يمثل مصر فى مونديال الأندية وتاريخه لا يقل عن ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حلمى طولان، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، إن الأهلى يمثل مصر في كأس العالم للأندية، مؤكدا أن تاريخ النادى الأحمر لا يقل عن ريال مدريد، مشيرا إلى أن دوافع لاعبى الفريق الأحمر لا تقل عن الملكى في مباراة الأربعاء المقبل.

وأضاف طولان، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1": "مما لا شك فيه أن ريال مدريد الأول على مستوى العالم من حيث البطولات والألقاب والتاريخ ولكن تاريخ الأحمر لا يقل عنه".

وتابع طولان: "دوافع الأهلى لا تقل عن ريال مدريد في مباراة الأربعاء المقبل، وعلى رأسها رغبة النادى الأحمر في تخطى المركز الثالث والحصول على محطة جديدة، فضلاً عن تعطشه لإرضاء جماهيره ويجب ألا نغفل فوز الأهلى على ريال مدريد سابقاً".

وواصل المدير الفني الأسبق للزمالك: "الأهلى منافس قوى في هذا اللقاء وبقول لكل لاعب انزل والعب بكل ثقة في إمكانياتك وقدراتك، وأعتقد أنهم أخذوا الثقة من المباراتين الماضيتين".

وفى سياق متصل وصلت بعثة الأهلي مدينة الرباط للإقامة، بعدما غادرت مقر إقامتها فى مدينة طنجة المغربية، استعدادا لخوض مباراة أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي للبطولة، ثم الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي البطولة.