شكرا لقرائتكم خبر عن ميتيلاند: نتوقع أن يكون عاشور أفضل لاعب بالدوري الدنماركي ونتابع اللاعبين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفيند جرافيرسن، المدير الرياضي بنادي ميتيدلاند الدنماركي، أن التعاقد مع إمام عاشور من نادي الزمالك إضافة قوية للفريق واختياره جاء بناءً على أسس.

وقال المدير المالي لنادي ميتيلاند الدنماركي، خلال تصريحات تلفزيونية: "تابعنا إمام عاشور منذ عامين، وتم اختياره عن طريق نظام الكشفي للنادي، ولاحظنا تطوره بشكل كبير خلال تلك المدة، وهو مناسب لطريقة لعبنا، وهذا هو الوقت المناسب لضمه".

وأضاف سفيند: "اللاعب سوف يشارك معنا في التدريبات الجماعية، وجماهير الفريق تنتظر عاشور في أولى مبارياته مع الفريق وأوروبا وسوف يتواجد معنا في معسكر الفريق بالبرتغال".

وتابع: "اللاعب سوف يحضر تجهيزات مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدوري الأوروبي ونثق في قدراته بشكل كبير للغاية".

واستطرد: "هو عنصر سيكون مهما لنا وللفريق، وسيصبح لاعبا مميزا، وأن يكون أفضل ما لدينا من عناصر، ونتمنى أن ينسجم بشكل سريع، ونتوقع أن يكون أفضل لاعب في الدوري الدنماركي".

واختتم: "نتمنى له على المستوى الشخصي أن يظهر بشكل مميز، وأن يصبح لاعبًا في أفضل الأندية الأوروبية بالسنوات المقبلة، وبالفعل نتابع اللاعبين المصريين منذ تواجد محمد زيدان لدينا، ولدينا أسماء بالفعل في الدوري المصري، ونتابعها في الوقت الحالي".