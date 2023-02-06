شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يواجه دييجو إلياس فى نهائي بطولة موتور سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البطل المصري مازن هشام لاعب وادي دجلة، مباراة قوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فى الدور النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة بين 1 إلى 6 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار، وذلك عندما يلتقى نظيره البيروفي دييجو إلياس.

مازن هشام فاز فى مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه المصري فارس الدسوقي بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-3.

بينما فاز البيروفي دييجو إلياس على طارق مؤمن بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-7.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الماضي، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، البيروفي دييجو إلياس في المركز الرابع، في المركز الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، والفرنسي فيكتور كورين في المركز التاسع، فارس الدسوقي في المركز العاشر. تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.