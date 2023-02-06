برشلونة يتلقى هدية ريال مدريد ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني



تلقى نادي برشلونة هدية خسارة خصمه التاريخي ريال مدريد، بعدما حققت كتيبة المدرب تشافي انتصاراً ثميناً على فريق إشبيلية، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ(20) من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولعب الحارس المغربي ياسين بونو حامي عرين نادي إشبيلية دور المنقذ في الشوط الأول، بعدما حرم نجوم نادي برشلونة من تسجيل هدفين، بفضل تصدياته الحاسمة، لكن كتيبة المدرب تشافي عقدت عزمها على عدم التفريط بنقاط المباراة.



وفي الشوط الثاني، قام العاجي فرانك كيسييه بإعطاء تمريرة سحرية، بعدما ضرب دفاع إشبيلية، ووصلت إلى جودري ألبا، الذي وضعها بسهولة في شباك الحارس ياسين بونو في الدقيقة الـ(58)، وسط فرحة كبرى من الجماهير الحاضرة في مدرجات "كامب نو".



ولم يضيع برشلونة الكثير من الوقت، بعدما بحث عن تأمين النتيجة، ليأتي الدور على الموهبة غافي، الذي سجل الهدف الثاني للفريق الكتالوني، نتيجة للكرة التي وصلته، وجعلته أمام الشباك الخالية، عقب تقدم الحارس ياسين بونو في الدقيقة الـ(71).



واستمر برشلونة بفرض ضغطه الكبير على لاعبي إشبيلية، الذين اهتزت ثقتهم بأنفسهم، ليقدم جوردي ألبا الكرة على طبق من ذهب إلى زميله البرازيلي رافينيا، الذي وضعها في شباك الحارس المغربي ياسين بونو في الدقيقة الـ(79).



وبفضل هذه النتيجة، واصل نادي برشلونة تحليقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 53 نقطة، مبتعداً بـ8 نقاط عن خصمه التاريخي ريال مدريد (خسر أمام ريال مايوركا) صاحب المركز المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة بالمرتبة الـ16.

