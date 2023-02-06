الامارات | فريق الإمارات يحرز لقب كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات ببطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023، بعد تغلبه على فريق «إيه أم» بنتيجة 10 مقابل 9 أهداف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أول من أمس. وأقيمت البطولة ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، في نسختها الـ13، والتي شاركت فيها 5 فرق بهانديكاب 20 جول للمرة الأولى.

وفي مباراة كأس الترضية فاز فريق الحبتور ايفزا على منافسه ذئاب دبي كافو بنتيجة 7 مقابل 6 أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة. وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق الإمارات، بتنظيم البطولة وبالمستوى الفني، خصوصاً للفريقين المتنافسين على اللقب في النهائي. وأكدت أن فريق الإمارات يشارك في كل بطولات البولو بهدف تحقيق الفوز، وهو ما يدعم حظوظ الفريق للفوز بكأس دبي الذهبية.

وأعربت سموها عن فخرها بأداء فريق «إيه أم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، والذي يتطور مستواه عاماً بعد عام، ووجهت شكرها إلى اتحاد الإمارات للبولو وللجنة المنظمة «الحبتور» على جهودهم الحثيثة التي أسهمت في إنجاح الحدث. من جانبه أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن سعادته بنجاح البطولة، ووجه التهنئة إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى فريق الإمارات على الفوز بكأس البطولة، وكذلك لمنافسه فريق «إيه أم»، مشيداً بالأداء الرائع للفريقين في النهائي.