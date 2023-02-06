الامارات | حتا والإمارات.. قمة على صدارة «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف ملعب حمدان بن راشد، في نادي حتا الساعة الخامسة والربع مساء اليوم، مباراة قمة بين فريقي حتا والإمارات، ضمن الجولة 20 لدوري الدرجة الأولى. وتعد المباراة مهمة للغاية في حسابات الصدارة، كون الفريق الفائز بنقاطها، سيقترب كثيراً من التأهل لدوري أدنوك للمحترفين، فيما ستلهب نتيجة التعادل المنافسة على بطاقتي الصعود بشكل مبكر. ويتصدر فريق الإمارات المسابقة بـ38 نقطة، مقابل 38 نقطة لفريق دبا الحصن الثاني بفارق المواجهات، وحتا بـ37 نقطة ثالثاً، علماً أن حتا خاض مباراة أقل. وتستكمل بقية مباريات الجولة اليوم، حين يلتقي العروبة مع «جلف إف سي»، ومصفوت مع الحمرية، و«سيتي» مع الفجيرة.

وتعتبر المباراة حواراً مهماً بين المدرب المواطن لفريق حتا، الدكتور عبدالله مسفر، ومدرب فريق الإمارات، التونسي فتحي العبيدي. وكان «الصقور» فاز على حتا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول، ما يجعل من فريق حتا يتطلع الى تحقيق الفوز لرد الاعتبار وتعزيز حظوظه بالمنافسة على الصعود.

فوز التعاون والعربي

فاز فريق التعاون على الذيد بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن الجولة 20، سجله الكاميروني عمر برينس (90)، ليصبح رصيد التعاون 24 والذيد 26.

وفاز العربي على الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف نظيفة سجلها العُماني فارس الجابري (32) والبرازيلي ليما هدفين (66-85)، ليصبح رصيد العربي 32 والجزيرة الحمراء 28.