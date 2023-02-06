الامارات | «مربط دبي» يتوج بالذهب في مهرجان «كاتارا» للخيل العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مربط دبي للخيول العربية تألقاً لامعاً خلال منافسات النسخة الثالثة لمهرجان «كتارا» الدولي للخيل العربية التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي اختتمت أول من أمس. وشارك «مربط دبي» بسبعة خيول، ونال الذهبية مع الفحل دي ممزر، كما حصل المهر دي كحيلان على اللقب الفضي لبطولة الأمهار، ثم منحت الفرس دي أمنية اللقب البرونزي لمربط دبي في بطولة الأفراس.

وكان مربط دبي قد أحرز في النسخة السابقة من البطولة وفي مشاركته الأولى بها لقبين ذهبيين ولقباً فضياً.