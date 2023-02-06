الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عائلات

شهدت الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، مشاركة من العائلات وزوجات اللاعبين في المدرجات، ما يعطي الدوري بعداً جديداً في الحضور الجماهيري.

رفض

رفضت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عرضاً ضخماً تلقته للاستغناء عن لاعبها الأجنبي من جنسية عربية، بعدما تمسك المدرب ببقاء اللاعب لحاجته الماسة لجهوده في ما تبقى من الموسم الحالي.

تدريبات

فوجئ مسؤولو منتخب لعبة جماعية عند الوصول إلى صالة أحد الأندية للقيام بحصة تدريبية بعدم السماح لهم بإجراء التدريبات، رغم أن إدارة النادي كانت قد أرسلت موافقة خطية إلى اتحاد اللعبة بالموافقة على استضافة التدريبات.