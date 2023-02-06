شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم، الأحد، الموافق 5 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، بدء الأهلي استعداداته لمواجهة ريال مدريد والتوجه إلى مدينة الرباط استعدادا لخوض موقعة الأربعاء.
استهل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مرانه الأول استعداداً لريال مدريد الإسباني فى مونديال الأندية بمحاضرة مع لاعبي الفريق، تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة أمام النادى الملكى.
وعقد كولر جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، قال خلالها إن الجميع مُطالب بإغلاق ملف مباراة سياتل الأمريكي التى أقيمت أمس في ربع نهائي مونديال الأندية التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.
أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول للنادى الأهلى، أن الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، لاعبى الفريق، يواصلان تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المحدد لهما عقب جراحة الرباط الصليبي.
وقال طبيب الفريق، «أكرم توفيق يخوض مرحلة جديدة من التأهيل البدني فى أكاديمية اسبيتار فى قطر، وفقا للجدول الزمني والتدريبي المحدد له من قبل الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبي فى النمسا».
اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق المران الجماعي الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.
وحرص المدير الفني للفريق على الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية والتى فاز الأهلي بها أمس.
خاض محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برنامجا تدريبيا منفردا على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.
وانتظم أفشة فى جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يستكمل المران بتدريب خاص تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق.
غادرت بعثة الأهلي مقر إقامتها فى مدينة طنجة المغربية متوجهة إلى العاصمة الرباط استعداداً لخوض مباراتها أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي للبطولة، ثم الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي البطولة.
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلى إن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق إلى القاهرة.
وأوضح أن شوبير ينتهي من برنامجه التأهيلي والتدريبي بنهاية الأسبوع الجاري، وفقًا للمتابعة المستمرة التي يخضع لها اللاعب في القاهرة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قيادة الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي كابريرا، مواجهة الأهلى مع ريال مدريد، المقرر لها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "الامير مولاي عبد الله"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم التى تستضيفها المغرب، حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.
ويقود الحكم أندريس ماتونتي كابريرا، موقعة ريال مدريد مع الأهلى في نصف نهائي مونديال الأندية، ويساعده كل من مارتن سوبي ونيكولا تاران والحكم الرابع من السلفادور وهو إيفان بارتون.