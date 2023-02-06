شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم، الأحد، الموافق 5 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، بدء الأهلي استعداداته لمواجهة ريال مدريد والتوجه إلى مدينة الرباط استعدادا لخوض موقعة الأربعاء.

استهل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مرانه الأول استعداداً لريال مدريد الإسباني فى مونديال الأندية بمحاضرة مع لاعبي الفريق، تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة أمام النادى الملكى.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، قال خلالها إن الجميع مُطالب بإغلاق ملف مباراة سياتل الأمريكي التى أقيمت أمس في ربع نهائي مونديال الأندية التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

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