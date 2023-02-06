أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها رحيل عصام الحضرى عن تدريب حراسة مرمى منتخب مصر الأولمبى، وتعيين حمادة القلاوى حكما لمباراة الزمالك وفاركو غدا.

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حمادة القلاوى حكما لمباراة الزمالك وفاركو فى الدورى غداً