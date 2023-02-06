شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلي أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري في الموسم الحالي مع انتصاف المسابقة عقب إقامة مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر المسابقة برصيد 8 أهداف، فيما يحل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وصيفا برصيد 6 أهداف ومعه رمضان صبحي لاعب بيراميدز ورزقي حمرون لاعب فاركو بنفس الرصيد من الأهداف في المركزين الثالث والرابع.

وأقيمت اليوم الأحد 4 الموافق 5 / 2 / 2023 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت غزل المحلة مع حرس الحدود والثانية أسوان مع الداخلية والثالثة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري وأخيرا إنبي مع سيراميكا.

تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة وفي ختام الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز السادس بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 13 في المركز السابع عشر بترتيب الدوري.