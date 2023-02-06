شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد السابق: الأهلى صاحب تاريخ كبير ومواجهته مع الميرنجى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامون كالديرون، رئيس نادى ريال مدريد السابق، إن النادى الأهلى فريق كبير ويمتلك تاريخا قويا وحصد العديد من الألقاب، مشيرا إلى أن مواجهته مع الميرنجى في نصف نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة.

وأضاف كالديرون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1": إن مواجهة الأهلى وريال مدريد لن تكون سهلة طوال الـ90 دقيقة، مؤكداً أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولكن بالجهد والعرق.

وتابع رئيس نادى ريال مدريد السابق: "من يخوض المباراة بتركيز أعلى هو الذى سيفوز وكرة القدم تعترف بطرق اللعب والإعداد الجيد، والمباراة ستكون صعبة على الطرفين لرغبة كلاً منهما في الفوز".

واختتم رامون كالديرون تصريحاته قائلاً: "المغاربة بالطبع سيقومون بتشجيع الأهلى أمام ريال مدريد وهذا شيء طبيعى في العرب والأفارقة ورأينا ذلك في المونديال بقطر ويجب على النادى الملكى تخطى هذه العقبة".

وفى سياق متصل وصلت بعثة الأهلي مدينة الرباط للإقامة، بعدما غادرت مقر إقامتها فى مدينة طنجة المغربية، استعدادا لخوض مباراة أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.