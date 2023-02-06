7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إعلان مواعيد 4 جولات فى بداية الدور الثانى بالدورى، بجانب رحيل عصام الحضرى للعمل فى سوريا.

رابطة الأندية تعلن مواعيد أول 4 جولات بالدور الثاني للدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد 4 جولات من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، وهي الجولات الـ18 والـ19 والـ20 والـ21.

اتحاد الكرة: الحضرى لم يخطرنا بالرحيل عن المنتخب الأولمبى من أجل سوريا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، لم يخطر مجلس إدارة الاتحاد بشكل رسمى بالرحيل عن المنتخب للعمل مع منتخب سوريا.

أحمد فوزى يدخل ضمن المرشحين لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبى خلفا للحضرى

دخل أحمد فوزى، حارس مرمى الأهلى السابق، دائرة المرشحين لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى، خلفا لعصام الحضرى الذى رحل مؤخرا للعمل فى الجهاز الفنى لمنتخب سوريا. بعثة الأهلي تتوجه إلى الرباط لخوض مباراة ريال مدريد بمونديال الأندية.. فيديو غادرت بعثة الأهلي مقر إقامتها فى مدينة طنجة المغربية متوجهة إلى العاصمة الرباط استعداداً لخوض مباراتها أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إنبى يهزم سيراميكا بهدف ويهرب من مراكز الهبوط فى الظهور الأول لـ تامر مصطفى

فاز فريق إنبى على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد في مواجهة مثيرة بالدوري تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة وفي ختام الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حمادة القلاوى حكما لمباراة الزمالك وفاركو فى الدورى غداً

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم حمادة القلاوى لإدارة مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غدًا الاثنين باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاون القلاوى كل من محمود أبو الرجال وشريف عبد الله مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد فيديو.