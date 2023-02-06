شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 5-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 5-2-2023 برصيد 37 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثانى برصيد 31 نقطة وحل فيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط، بينما احتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة قبل مواجهة فاركو غداً الإثنين.

وهرب إنبى من مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى فى الظهور الأول لمديره الفنى الجديد تامر مصطفى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف ليقفز من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر برصيد 16 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلها، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

بينما ظل الإسماعيلى في دائرة الخطر في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب.

تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة وفي ختام الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز السادس بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 13 في المركز السابع عشر بترتيب الدوري.