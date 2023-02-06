شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 5-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 5-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدًا الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

عبد الشافى يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام فاركو

اقترب محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، من المشاركة بشكل أساسى للمباراة الثانية على التوالي في لقاء فريقه أمام فاركو في المباراة المقررة بينهما غدا باستاد برج العرب في ختام الأسبوع السابع عشر للدورى.

تصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغنى قائمة أبرز 5 غيابات عن الزمالك أمام فاركو في المباراة المقرر لها غدا الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع جهازه المعاون أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود، البدائل المتاحة لتعويض إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، الذى احترف فى نادى ميتلاند الدنماركى.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم حمادة القلاوى لإدارة مباراة الزمالك وفاركو المقرر لها غدًا الاثنين باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعاون القلاوى كل من محمود أبو الرجال وشريف عبد الله مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد فيديو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو المقرر لها غدًا الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يلتقى فريق الزمالك مع فاركو فى الخامسة مساء غدٍ، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده على تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.

يدرس مسئولو الزمالك إضافة عناصر جديدة لجهاز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة المقبلة وينوى مسئولو الزمالك إضافة محلل أداء وخبير تغذية ومدرب أحمال للجهاز الفني للزمالك لزيادة الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

أعلن مسئولو نادي الزمالك توفير 50 أتوبيساً لنقل جمهور الفريق إلى استاد برج العرب لمساندة الفريق أمام فاركو فى المباراة المقرر لها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين فى منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، مع مساعده أسامة نبيه خطة مواجهة فاركو، بعدما قام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات للفريق السكندري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، وكذلك مفاتيح لعب فاركو، حتى يتمكن أسامة نبيه من تحديد الخطة والطريقة الفنية التي سيتبعها على مدار شوطي المباراة، من أجل العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.