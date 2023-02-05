آسيوي ثروته تفوق أموال كريستيانو رونالدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تذهب وسائل الإعلام العالمية إلى أن كريستيانو رونالدو يعد أغنى اللاعبين الكرويين على مستوى أندية العالم، بحكم العقد الضخم الذي أبرمه مع نادي النصر، والذي يصل إلى نحو 200 مليون يورو في الموسم، بجانب المكافآت والإقامة وغيرها من الامتيازات، إلا أن المفاجأة هو ما ذكرته صحيفة «أوليه» الأرجنتينية من أن لاعب خط وسط تشونبوري التايلاندي فائق بلقية لاعب «أمريكي» يحمل جنسية بروناي، هو الأكثر حظا في عالم كرة القدم. إذ إنه ينتمي إلى العائلة المالكة في بروناي. وتشير الصحيفة إلى أن ثروته تصل إلى 15 مليار يورو، وهي بذلك تفوق الثروة التي تراكمت لدى البرتغالي الذي يملك نحو 1،000 مليون يورو. وقالت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، إنه تم تشكيل هذا اللاعب الشاب الثري في ساوثهامبتون وتشيلسي وليستر، ولم يتمكن في اللعب في نادي في ماريتيمو دي البرتغالي بعد الانضمام إليه، حيث انتهى به الأمر في الظهور للمرة الأولى مع نادي تشونبوري. هناك لعب أقل من 15 مباراة. وترى الصحيفة أن اللاعب الذي يبلغ سن الـ24، أغنى لاعب كرة قدم في العالم، لكن ليس بسبب احترافه لعبة كرة القدم ومسيرته الاحترافية الحالية، بل بسبب ثروة عائلته. سلطان بروناي حسن البلقية هو عم فائق. ووالده جفري أمير الدولة الآسيوية. ومكانته العائلية الملكية هي التي تسمح له بالحصول على مثل هذا «اللقب»، رغم فرصه الضئيلة كلاعب كرة قدم. على حساب Instagram الخاص به، لديه أكثر من 240،000 متابع، وعادة ما ينشر صورا متعلقة بحياته المهنية، إضافة إلى جلسات عرض الأزياء. أجور اللاعبين العالميين





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