تأهل ثنائي عربي للمرحلة النهائية في بطولة السعودية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الثنائي «المصري» عيسى أبو العلا والمغربي المهدي فاكوري، مشاركتهما في الحدث العالمي «بطولة السعودية الدولية للجولف»، بتحقيق إنجاز عربي خاص بتأهلهما للمرحلة النهائية، وتجاوزهما لبعض أفضل الأسماء العالمية والمواهب البارزة في عالم الجولف.

وتعد بطولة السعودية الدولية، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، والتي احتضنها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله على مدار 4 أيام، في الفترة من 2 حتى 5 فبراير، أكبر البطولات تحت مظلّة الجولة الآسيوية في روزنامتها لعام 2023؛ حيث شهدت مشاركة نخبة نجوم الجولف الحاصلين على ألقاب بطولات كبرى؛ مثل الأمريكي فيل ميكيلسون، ومواطنه بروكس كيبكا، والأسترالي كاميرون سميث، إضافة إلى أفضل المواهب الآسيوية الشابة؛ مثل التايلاندي سادوم كايوكانجانا، ومواطنه راتشانون شانتانانوات، ومجموعة من نجوم العالم العربي من المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر والأردن وتونس.

وبعد إنجازه المميز بالتأهل للمرحلة النهائية، اختتم المصري عيسى أبو العلا مشاركته في البطولة بتسجيله 4 ضربات فوق المعدل، معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز، وعده دفعة معنوية هائلة له شخصيا، مؤكدا أن أهميته تكمن في كونه إنجازا لمجتمع الجولف العربي، ويعكس مقدرتهم كلاعبين عرب على تحقيق نتائج إيجابية في الساحة العالمية، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الاتحادين العربي والسعودي للعبة وجولف السعودية.

من جانبه عبر المغربي المهدي فاكوري، عن سعادته الغامرة في المشاركة ببطولة السعودية الدولية، إلى جانب أفضل لاعبي العالم، والاستفادة من فرص التجارب؛ حيث تمكن من إنهاء منافسات اليوم الرابع بأداء قوي بتسجيله 4 ضربات تحت المعدل جعلت مجموع نتائجه يصل إلى المعدل العام.

وسيستمر أبو العلا وفاكوري في المشاركة ببطولات الجولة الآسيوية لهذا العام، وستكون محطتهم التالية سلطنة عمان للمشاركة في منافسات بطولة السلسلة الدولية والمقامة في الفترة من 9 حتى 12 فبراير 2023.