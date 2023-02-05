النصر بطل الشتاء.. وتاليسكا يغرد في صدارة الهدافين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتدمت المنافسة والصراع على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بين فرق النصر والاتحاد والشباب مع نهاية الدور الأول بالتساوي في رصيد الثلاثي بـ34 نقطة، إذ يتفوق النصر بفارق الأهداف، ويأتي الشباب ثانيا والاتحاد ثالثا فيما جاء الهلال رابعا بـ32 نقطة.

في حين ما زال فريقا الباطن والعدالة يصارعان في قاع الترتيب رغم الانتدابات الشتوية التي أقرتها إدارة الناديين بغرض إنقاذ الموقف والبقاء بين أندية الكبار.

الدون يظهر بالأحساء

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر من خسارة محققة أمام مستضيفه الفتح عقب تسجيله أول أهدافه في الدوري السعودي من جزائية جاءت في الوقت بدل الضائع +93 ، في مواجهة قدم من خلالها أبناء الأحساء مباراة مثيرة، نالوا من خلالها الأفضلية على مدار شوطي اللقاء وذلك في الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب ينهي مهمة ضمك

عزز فريق الشباب من حظوظه في المنافسة على اللقب عقب تجاوزه ضيفه ضمك بثنائية مبكرة جاءت في الدقائق العشر الأولى من المباراة التي سيطر فيها الليوث رغم الصحوة المتأخرة لمارد الجنوب.

صاروخية كورنادو تعطل بوصلة الطائي

رفض البرازيلي كورنادو لاعب وسط فريق الاتحاد وصانع لعبه تعثر فريقه بالتعادل السلبي أمام مضيفه الطائي، بعد أن أطلق صاروخية في الرمق الأخير من المباراة استقرت في شباك حارس الطائي، معلنا معها أحقيته في الصدارة مع فريقي النصر والشباب.

وعادل سانتو رقم مواطنه روي فيتوريا مدرب النصر السابق في قوة الدفاع، بعد أن أنهى الدور الأول من الدوري السعودي وفي شباكه 6 أهداف فقط، حيث لم يتلق في أي مباراة أكثر من هدف.

ووصل الاتحاد لـ34 نقطة في نهاية الدور الأول، كأعلى رصيد نقطي يحققه في تاريخ دوري المحترفين، بعد رفع عدد الأندية لـ16 ناديا.

الاتفاق يقلب الطاولة على العدالة

قلب فريق الاتفاق الطاولة محققا «رومنتادا» على ضيفه العدالة بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن تقدم أصحاب الأرض عن طريق نياكيتي بهدف مبكر ليعود أبناء الحليلة بالتعديل والتقدم، ليستغل الاتفاق النقص الذي يعانيه العدالة ويسجل هدفين آخرين ليخرج بالنقاط الثلاث رافعا رصيده لـ19 نقطة بينما بقي العدالة على رصيده السابق بـ9 نقاط.

أبها يعبر الخليج

في أبها انتزع زعيم الجنوب فوزا مستحقا على فريق الخليج بهدفين نظيفين عن طريق العراقي سعد ناطق والمغربي سعد بقير، ليعيد الخليج مجددا للخسارة من جديد عقب الصحوة التي عاشها في الجولات الماضية.

الفيحاء يعود للانتصارات

تجاوز فريق الفيحاء أزمة خسارة لقب السوبر، بعد أن تمكن من الفوز على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، عن طريق الثنائي فيكتور رويز وسلطان مندش، ليصل للنقطة 18، بينما ظل الوحدة على رصيده السابق بـ15 نقطة قبل مواجهته النصر في الجولة المقبلة.

تالسكا يغرد في صدارة الهدافين

عزز البرازيلي أندرسون تالسكا لاعب فريق النصر رصيده في مقدمة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 13 هدفا عقب تسجيله في مرمى الفتح، فيما تقدم مهاجم الشباب كارلوس جونيور للمركز الثاني بعشرة أهداف، وجاء المغربي عبدالرزاق حمدالله ثالثا بتسعة أهداف، والنيجيري أوديون إيجالو رابعا بثمانية أهداف.

6 انتصارات و20 هدفا حصيلة الجولة 15

تمكنت 6 فرق من تحقيق الانتصار في المباريات الـ8 من الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحصيلة 20 هدفا، حيث جاءت مواجهة الفتح والنصر الأكثر تهديفا بواقع أربعة أهداف في شباك الفريقين.

جولة الأهداف القاتلة

- هدف لاعب التعاون حسن كادش في مرمى الباطن (92).

- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الثاني للنصر (92).

- هدف البرازيلي كورنادو لاعب الاتحاد ( 94).

- هدف لاعب الاتفاق البرازيلي فيتينيو (82)

- هدف المغربي سعد بقير لاعب أبها (80)