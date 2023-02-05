شكرا لقرائتكم خبر افتتاح البطولة العربية لاختراق الضاحية بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتقام البطولة العربية بمشاركة 217 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة منها المملكة، حيث تشهد منافسات البطولة عددا من السباقات، منها: (سباق 4 كلم ناشئات، 6 كلم ناشئين، 6 كلم شابات، 8 كلم شباب، 10 كلم سيدات، 10كلم رجال).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي في القاهرة أمس النسخة الـ25 من البطولة العربية لاختراق الضاحية، التي ينظمها الاتحاد العربي لألعاب القوى، بالتعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى على ملعب القاهرة الدولي، بحضور رئيس الاتحاد السعودي والعربي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان، والأمين العام للاتحاد عبدالإله الصلوي، ورئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى الدكتور سيف شاهين.وتقام البطولة العربية بمشاركة 217 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 دولة منها المملكة، حيث تشهد منافسات البطولة عددا من السباقات، منها: (سباق 4 كلم ناشئات، 6 كلم ناشئين، 6 كلم شابات، 8 كلم شباب، 10 كلم سيدات، 10كلم رجال).

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح البطولة العربية لاختراق الضاحية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.