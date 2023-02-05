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الأخضر ينهي جميع مراحل طواف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للدراجات مشاركته الأولى في طواف السعودية بنسخته الثالثة الذي أقيم بمحافظة العلا، وذلك بعد أن أنهى جميع مراحل الطواف الخمس بمسافة إجمالية بلغت 830 كلم، بمشاركة 122 دراجا مثلوا 16 فريقا عالميا.

ومثل الأخضر 8 دراجين هم: حسن الجمعة، عزام العبدالمنعم، هاني المرهون، حسن البراهيم، عبدالعزيز السيد، فهاد الغامدي، مرتضى الشغب، علي شهاب، حيث كرمت اللجنة المنظمة للطواف بعد ختام المرحلة الخامسة والأخيرة بعثة المنتخب السعودي، وذلك تقديرا للجهود الذين قدموها خلال منافسات البطولة.

من جهته أشاد دراج المنتخب السعودي حسن الجمعة، بما حققوه خلال مشاركتهم الأولى في طواف السعودية 2023 التي وصفها بالمميزة، في ظل تنافسهم في كل مرحلة مع محترفي العالم إلى الـ20 كلم الأخيرة وسط سرعة ومهارة عالية من المتسابقين، مبينا أنهم تأقلموا مع السرعات العالية وكان دخولهم في المجموعة المتنافسة بانسيابية، مشيرا إلى أن طواف السعودية أصبح مصنعا حقيقيا للأبطال في الدراجات الهوائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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