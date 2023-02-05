شكرا لقرائتكم خبر الأخضر ينهي جميع مراحل طواف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الأخضر 8 دراجين هم: حسن الجمعة، عزام العبدالمنعم، هاني المرهون، حسن البراهيم، عبدالعزيز السيد، فهاد الغامدي، مرتضى الشغب، علي شهاب، حيث كرمت اللجنة المنظمة للطواف بعد ختام المرحلة الخامسة والأخيرة بعثة المنتخب السعودي، وذلك تقديرا للجهود الذين قدموها خلال منافسات البطولة.من جهته أشاد دراج المنتخب السعودي حسن الجمعة، بما حققوه خلال مشاركتهم الأولى في طواف السعودية 2023 التي وصفها بالمميزة، في ظل تنافسهم في كل مرحلة مع محترفي العالم إلى الـ20 كلم الأخيرة وسط سرعة ومهارة عالية من المتسابقين، مبينا أنهم تأقلموا مع السرعات العالية وكان دخولهم في المجموعة المتنافسة بانسيابية، مشيرا إلى أن طواف السعودية أصبح مصنعا حقيقيا للأبطال في رياضة الدراجات الهوائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر ينهي جميع مراحل طواف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.