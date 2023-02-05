شكرا لقرائتكم خبر الأخضر ينهي جميع مراحل طواف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للدراجات مشاركته الأولى في طواف السعودية بنسخته الثالثة الذي أقيم بمحافظة العلا، وذلك بعد أن أنهى جميع مراحل الطواف الخمس بمسافة إجمالية بلغت 830 كلم، بمشاركة 122 دراجا مثلوا 16 فريقا عالميا.

ومثل الأخضر 8 دراجين هم: حسن الجمعة، عزام العبدالمنعم، هاني المرهون، حسن البراهيم، عبدالعزيز السيد، فهاد الغامدي، مرتضى الشغب، علي شهاب، حيث كرمت اللجنة المنظمة للطواف بعد ختام المرحلة الخامسة والأخيرة بعثة المنتخب السعودي، وذلك تقديرا للجهود الذين قدموها خلال منافسات البطولة.