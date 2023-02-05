ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال ومانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد تألق كين

الشارقة - اميمة ياسر - اشتعلت المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدف دون رد، في ختام الجولة 22 من المسابقة.

وشهدت الجولة خسارة آرسنال أمام إيفرتون بهدف دون رد، بينما سقط ليفربول بثلاثية نظيفة أمام ولفرهامبتون، وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية والعشرين:

1 آرسنال، 50 نقطة من 20 مباراة.

2 مانشستر سيتي، 45 نقطة من 21 مباراة.

3 مانشستر يونايتد، 42 نقطة من 21 مباراة.

4 نيوكاسل يونايتد، 40 نقطة من 21 مباراة.

5 توتنهام، 39 نقطة من 22 مباراة.

6 برايتون، 34 نقطة.

7 برينتفورد، 31 نقطة.

8 فولهام، 32 نقطة.

9 تشيلسي، 30 نقطة.

10 ليفربول، 29 نقطة.

11 أستون فيلا، 28 نقطة.

12 كريستال بالاس، 24 نقطة.

13 نوتينجهام فورست، 24 نقطة.

14 ليستر سيتي، 21 نقطة.

15 ولفرهامبتون، 20 نقطة.

16 وست هام، 19 نقطة.

17 ليدز يونايتد، 18 نقطة.

18 إيفرتون، 18 نقطة.

19 بورنموث، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون، 15 نقطة.

رفع هاري كين مهاجم توتنهام، رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، لـ 17 هدفًا، بعد نهاية الجولة الثانية والعشرين، لكن يظل خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ25 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة 22:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 25 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 17 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 13 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 10 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 9 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 8 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 7 أهداف.