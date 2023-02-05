شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، من المشاركة بشكل أساسى للمباراة الثانية على التوالي في لقاء فريقه أمام فاركو في المباراة المقررة بينهما غدا باستاد برج العرب في ختام الأسبوع السابع عشر للدورى.

كان محمد عبد الشافى شارك مع الزمالك في اللقاء الماضى امام فيوتشر وظهر بشكل رائع نال عليه استحسان الجميع، في ظل غياب أحمد فتوح الظهير الأساسى للفريق لأسباب فنية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه .