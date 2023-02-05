شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الموافقة على رحيل عصام الحضرى ومنعه من العمل فى المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، الموافقة على رحيل عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى بيان رسمى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، أن عصام الحضرى تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبى الذى شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السورى من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل علي مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا في شهر مارس المقبل، وهو ما يدفع الاتحاد المصرى لمخاطبة نظيره السورى مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة.

كما أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطنى جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى خلفا للحضرى.