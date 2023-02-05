شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ومحمد عبد الغنى يتصدران قائمة غيابات الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغنى قائمة أبرز 5 غيابات عن الزمالك أمام فاركو في المباراة المقرر لها غدا الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك، لعدم الجاهزية الفنية، بعد نزلة البرد والوعكة الصحية التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى محمد عبد الغني، الذي يواصل التأهيل في الوقت الحالي، للعودة من الإصابة التى لحقت به خلال مباراة فيوتشر في الدوري.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا خدمات يوسف حسن، لتواجده مع المنتخب الوطني فى الوقت الحالي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، المقامة في مصر خلال شهر فبراير الجاري، وأخيرا غياب كلا من: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش، للإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية، خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه.

يدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.