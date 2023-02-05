شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 5 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 4 الموافق 5 / 2 / 2023 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري، الأولى جمعت غزل المحلة مع حرس الحدود، والثانية أسوان مع الداخلية، والثالثة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري وأخيرا إنبي مع سيراميكا.
تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة وفي ختام الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز السادس بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 13 في المركز السابع عشر بترتيب الدوري.
فاز فريق إنبى على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
بهذه النتيجة هرب إنبى من مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى فى الظهور الأول لمدير الفنى الجديد تامر مصطفى ليقفز من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.
حقق فريق أسوان فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى، سجل هدفى أسوان أحمد خالد ومحمد حمدى زكى "من ركلة جزاء" فى الدقيقتين 1 و41، بينما أحرز هدف الداخلية سمير فكرى فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة.
حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.
جاءت هدفا حرس الحدود عن طريق أحمد فيليكس ومصطفي زيكو فى الدقيقتين 15 و44 علي الترتيب، فيما قلص الفارق قبل نهاية المباراة أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.