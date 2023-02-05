شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سبورتنج و هليوبوليس إلى ربع نهائى كأس مصر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الأحد، مواجهات قوية فى إطار دور الـ16 بكأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وشهد هذا الدور فوز كل من: سبورتنج على الشمس 28/24، و هليوبوليس على العبور 28/20، و البنك الأهلى على الأوليمبى 29/27، طلائع الجيش على الترسانة 34/32.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بدلا من اليوم بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول.

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط، وهم الزمالك و الشمس من المجموعة الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.