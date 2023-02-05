شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد الصباغ مديرا إداريا للمنتخبات الوطنية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تعيين لاعب منتخب مصر السابق أحمد الصباغ في منصب المدير الإداري للمنتخبات الوطنية.

وأعلن أحمد الصباغ اعتزاله لكرة السلة بعد 19 عامًا من اللعب بقميص المنتخب الوطني في مختلف المراحل السنية، كما حمل خلالها شارة قيادة الفراعنة لمنتخبات 3X3.

وتوج الصباغ مع منتخب مصر بالميدالية الذهبية في بطولة الأمم العربية 2010، والميدالية البرونزية في بطولة الألعاب العربية قطر 2011.

كما حصد بصفته قائدًا لمنتخب 3X3 الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا 2019 التي أقيمت في أوغندا، والميدالية الذهبية لكأس التصفيات الأفريقية 2019 بمدغشقر.