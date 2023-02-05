شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعيد خدمات حكم أمام المصرى وتأكّد غياب أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات المدافع أحمد حكم قبل مواجهة المصرى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى.

وشارك أحمد حكم، مدافع الفريق، بشكل طبيعى فى مران الفريق اليوم، ليعلن جاهزيته لمواجهة المصرى، فيما خرج أحمد مصطفى من حسابات الجهاز الفنى لسموحة فى هذه المباراة، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها عدم قدرته على اللحاق بالمباراة.

وانضم أحمد مصطفى إلى النيجيرى صديق أوجولا والتونسى مليك بوعيو الذين سيغيبون عن مباراة المصرى، الأول للإصابة والثانى لعدم التواجد فى مصر حتى الآن بعد الانضمام للفريق السكندرى.

وأكد أحمد سامى للاعبين قبل بداية المران، أن المصرى يعانى من العديد من الغيابات فى مباراتنا، ولكن سيكون هذا دافعا كبيرا للاعبين البدلاء لإظهار قدراتهم وإثبات أنفسهم فى المباراة مما يصعب المباراة علينا.

وشدد أحمد سامى على أهمية اقتناص الثلاث نقاط أمام المصرى لمواصلة التقدم فى جدول الدورى، وحذر اللاعبين من خطورة أحمد جريندو وانطلاقاته.

ويستعد حاليا فريق سموحة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بعد نقله من استاد السويس الجديد، وهو الأمر الذى أدخل السعادة على الجهاز الفنى للفريق السكندرى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.