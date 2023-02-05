شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن رجل مباراة الاتحاد والإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد حسن، لاعب الإسماعيلي، على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة وفي ختام الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز السادس بينما وصل الإسماعيلي

وتعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة وفي ختام الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز السادس بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 13 في المركز السابع عشر بترتيب الدوري.

وسجل الإسماعيلي هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق محمد الشامي قبل أن يلغي الفار الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة بتوقيع عمر الساعي ويستمر تقدم الدراويش حتى نهاية الشوط الأول.

وألغى حكم الراية هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 76 من عمر المباراة عن طريق محمود علاء بداعي وجود تسلل على لاعب زعيم الثغر ، ولكن الفار احتسب الهدف بداعي وجود تغطية من محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - كريم عرفات.

في خط الوسط: محمد حسن - عماد حمدي - محمد مخلوف.

في خط الهجوم: عمر الساعي - محمد الشامي - فراس شواط.

وعلى دكة البدلاء:

أحمد عادل - أحمد محسن - سيرجي أكا - محمد بيومي - محمد عبد السميع - كريم الديب - عمر الوحش - أحمد مدبولي - ياو أنور.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي - محمود علاء - صبري رحيل.

في خط الوسط: مورو - خالد الغندور - محمد محمود.

في خط الهجوم: إبراهيم حسن - أحمد عادل ميسي - مابولولو.

وعلى دكة البدلاء:

صبحي سليمان - عبد الله نصيب - جافين - أحمد عيد - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - إسلام عبد النعيم - عبد الغني محمد - أموتو.