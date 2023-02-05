شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يشكر الجبلاية وميكالى بعد انتقاله لتدريب حراس المنتخب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضرى، مدرب حراس المنتخب الأوليمبى، انتقاله لتدريب حراس مرمى المنتخب السورى بصحبة الأرجنتينى هيكتور كوبر ومحمود فايز.

ونشر عصام الحضرى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بيانا رسميا قال فيه إنه يشكر اتحاد الكرة والبرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى على الفترة الماضية، مؤكدا أنه استأذن الخواجه البرازيلي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب من أجل انتقاله لتدريب المنتخب السورى.

وأضاف: "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان كابتن محمد بركات و مستر ميكالي.. سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا."

وتابع: أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي، وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالى، وأرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".