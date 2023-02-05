شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم سيراميكا بهدف ويهرب من مراكز الهبوط فى الظهور الأول لـ تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة هرب إنبى من مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى فى الظهور الأول لمدير الفنى الجديد تامر مصطفى ليقفز من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة عشرة فى المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رضا السيد، خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - أحمد كالوشا - محمد حمدي،خط الوسط: أحمد يوسف - مصطفى شكشك - ناصر مودي - مصطفى دويدار، خط الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

وتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كل من: عبد الرحمن سمير وأحمد صبيحة وعبد الرحمن عماد ومروان داود وأحمد العجوز ومحمد عبد العاطي وصلاح زايد وعماد ميهوب وأحمد عيد.

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني،خط الوسط: محمود نبيل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد بدلاء سيراميكا كل من: علي الجابري - محمد ناصف - محمد عادل - مروان الصحراوي - جاستس آرثر - عمرو قلاوة - محمود زلاكة - أحمد القرموطي - صلاح محسن.