الامارات | 9 قمم في «دورينا» مرشحة لظهور «الصافرة الأجنبية» مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب الأوساط الرياضية عودة الصافرة الأجنبية مجدداً إلى قيادة مباريات دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، بعدما غابت خلال الجولات الماضية. وتبرز في الواجهة خلال الجولات المتبقية في الموسم الحالي، تسع مباريات قمة و«ديربيات» مرشحة بقوة لظهور الصافرة الأجنبية، على رأسها قمتان بارزتان في الجولة المقبلة 16، تجمع بين الوحدة وشباب الأهلي 10 الجاري على استاد آل نهيان في أبوظبي، وكذلك مواجهة العين والجزيرة في الجولة ذاتها يوم 11 الجاري على استاد هزاع بن زايد في العين.

وبالنسبة لبقية المباريات، ستكون مباراة الشارقة والجزيرة في الثالث من مارس المقبل ضمن الجولة 18، وكذلك المواجهة القوية بين الوحدة والعين ضمن الجولة 19 في العاشر من الشهر ذاته على استاد آل نهيان، وقمة الجزيرة وشباب الأهلي يوم 11 مارس المقبل في الجولة نفسها.

وتشهد الجولة 21 مواجهة قوية بين الوحدة والشارقة يوم 16 أبريل، وفي اليوم نفسه يتواجه العين وشباب الأهلي، وتشهد الجولة 23 قمة بين العين والشارقة في السابع من مايو المقبل، وضمن الجولة ذاتها في الثامن من مايو الوحدة والجزيرة.

وتعتبر هذه المواجهات مهمة للغاية في الصراع بين فرق المقدمة على درع الموسم الحالي، إذ يتصدر حالياً شباب الأهلي بـ29 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الثاني.

يذكر أن اتحاد الإمارات لكرة القدم أعلن عن شروط جديدة للاستعانة بالحكام الأجانب في مسابقة كأس رئيس الدولة، ودوري المحترفين في الموسم الحالي، وحدد أربع مباريات بحد أقصى لكل نادٍ، إما في مسابقة الكأس أو الدوري، علماً أنه كان حدد في الموسم الماضي للأندية المحترفة الاستعانة بالصافرة الأجنبية في مباراتين كحد أقصى. وتبلغ كلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في المباراة الواحدة 170 ألف درهم يتحملها النادي صاحب الطلب.

وشهد الموسم الحالي ظهور الحكم الأجنبي في أربع مباريات، بواقع مبارتين في الدوري، ومثلهما في الكأس. وكان الحكم البرتغالي أرتور سواريز قاد لقاء العين والوحدة في الجولة السادسة للدوري، والحكم المجري تاماش بوجنار أدار مباراة الشارقة والوحدة ضمن الجولة الثامنة.

وفي الكأس قاد مباراة الشارقة والوحدة في نهائي الكأس الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، بينما أدار الحكم الدولي الإسباني جييرمو فيرنانديز مباراة شباب الأهلي والوحدة في دور الـ32. يذكر أن الموسم الماضي شهد الاستعانة بالحكم الأجنبي أربع مرات.

العاجل: تقارب النقاط يعزز فرصة الحكم الأجنبي

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، أن «تقارب النقاط، خصوصاً بين المتصدر والوصيف، في حدود نقطة فقط، يعزز فرصة ظهور الحكم الأجنبي في المباريات الكبيرة». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «من المهم بالنسبة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وضع خطة متكاملة بشأن كيفية التعامل مع هذه المباريات، وذلك من خلال اختيار الحكام أصحاب الخبرة، بجانب حكام تقنية الفيديو، لإخراج هذه المباريات بشكل مميز من الناحية التحكيمية».

وقال العاجل: «كلما كانت الأندية التي تتنافس على صدارة الدوري واللقب متقاربة في النقاط، زاد ذلك من أن يكون للصافرة الأجنبية الحظ الأوفر في إدارة المباريات المقبلة في الدوري، خصوصاً مباريات الديربي، لذلك فإن على لجنة الحكام في اتحاد الكرة أن تعمل ألف حساب لمثل هذه المواجهات».

الحكم البرتغالي سواريز أدار قمة العين والوحدة في ذهاب الدوري. تصوير: إريك أرازاس

مباريات القمة الـ 9 المرشحة

الجولة 16

■ الوحدة وشباب الأهلي (10 الجاري)

■ العين والجزيرة (11 الجاري)

الجولة 18:

■ الشارقة والجزيرة (3 مارس)

الجولة 19

■ الوحدة والعين (10 مارس)

■ الجزيرة وشباب الأهلي (11 مارس)

الجولة 21

■ الوحدة والشارقة (16 أبريل)

■ العين وشباب الأهلي (16 أبريل)

الجولة 23

■ العين والشارقة (7 مايو)

■ الوحدة والجزيرة (8 مايو)

اتحاد الكرة يسمح لأندية المحترفين باستقدام طاقم أجنبي بحد أقصى لأربع مباريات، في الدوري أو في الكأس.