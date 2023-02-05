شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الاعتماد على سيف جعفر فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع جهازه المعاون أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود، البدائل المتاحة لتعويض إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، الذى احترف فى نادى ميتلاند الدنماركى.

ويضع فيريرا وأسامة نبيه عدة اختيارات لتعويض رحيل إمام عاشور، وخاصة فى مواجهة فاركو المقرر لها غدا الاثنين، ويأتى سيف فاروق جعفلا أبرز المرشحين لتعويض عاشور فى منتصف ملعب الزمالك.

ويلتقى الزمالك مع فاركو فى الخامسة مساء غدٍ، الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية تساعده على تحسين أوضاعه بجدول ترتيب الدورى.

يدخل الزمالك المباراة وهدفه تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، التى ستدفعه لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 5، وخسر 3، وفى حال الفوز سيرتفع رصيده لـ32 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

فيما يدخل فريق فاركو المباراة محتلاً المركز الـ12، برصيد 16 نقطة، من 16 مباراة، حقق الفوز في 3، وتعادل في 7، وخسر 6 مواجهات.