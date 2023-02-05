أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من انتفاضة المصرى قبل مواجهتهما فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين من خطورة وانتفاضة فريق المصرى البورسعيدى، قبل المواجهة التى ستجمعها على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى.

وأكد أحمد سامى للاعبين قبل بداية المران أن المصرى يعانى من العديد من الغيابات فى مباراتنا، ولكن سيكون هذا دافعا كبيرا للاعبين البدلاء لإظهار قدراتهم وإثبات أنفسهم فى المباراة مما يصعب المباراة علينا.

وشدد أحمد سامى على أهمية اقتناص الثلاث نقاط أمام المصرى لمواصلة التقدم فى جدول الدورى، وحذر اللاعبين من خطورة أحمد جريندو وانطلاقاته.

وتعرض مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم وإسلام أبو سليمة والنيجيري أُكبوتو والوافد الجديد أحمد عماد لإصابات متفاوتة من حيث الشدة ودرجة الغياب، فيما يواصل الجهاز الطبي جهوده كذلك لتجهيز الثلاثي حسين السيد وأسامة الجزار وكريم العراقي.

ويستعد حاليا فريق سموحة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بعد نقله من استاد السويس الجديد، وهو الأمر الذى أدخل السعادة على الجهاز الفنى للفريق السكندرى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.