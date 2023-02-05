شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بتقدم الدراويش بهدف نظيف فى المباراة التى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل الإسماعيلي هدفا مبكرا فى الدقيقة الأولى عن طريق محمد الشامي، قبل أن يلغي الفار الهدف الثاني فى الدقيقة الثامنة بتوقيع عمر الساعي، ويستمر تقدم الدراويش حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - كريم عرفات.

في خط الوسط: محمد حسن - عماد حمدي - محمد مخلوف.

في خط الهجوم: عمر الساعي - محمد الشامي - فراس شواط.

وعلى دكة البدلاء:

أحمد عادل - أحمد محسن - سيرجي أكا - محمد بيومي - محمد عبد السميع - كريم الديب - عمر الوحش - أحمد مدبولي - ياو أنور.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي - محمود علاء - صبري رحيل.

في خط الوسط: مورو - خالد الغندور - محمد محمود.

في خط الهجوم: إبراهيم حسن - أحمد عادل ميسي - مابولولو.

وعلى دكة البدلاء:

صبحي سليمان - عبد الله نصيب - جافين - أحمد عيد - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - إسلام عبد النعيم - عبد الغني محمد - أموتو.