شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الحضرى لم يخطرنا بالرحيل عن المنتخب الأولمبى من أجل سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، لم يخطر مجلس إدارة الاتحاد بشكل رسمى بالرحيل عن المنتخب للعمل مع منتخب سوريا.

وقال المصدر، إن هناك بعض الأعضاء كانوا على علم منذ فترة برغبة الحضرى فى الرحيل، لكنه لم يخطر المجلس رسمياً برغبته أو باتفاقه مع المنتخب السورى ورحيله للعمل مع هيكتور كوبر.

وانضم الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضرى إلى الجهاز الفنى للمنتخب السوري، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخبنا الوطني المصرى.

وأعلن الاتحاد السورى لكرة القدم عن الجهاز الفنى الجديد للمنتخب السورى بقيادة هيكتور كوبر، ومعه كل من محمود فايز وعصام الحضرى.

وأنهى الاتحاد السوري لكرة القدم اتفاقه مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنياً لقيادة منتخب سوريا.